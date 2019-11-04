Путин уволил 11 генералов силовых ведомств, включая обвиняемого в мошенничестве Мельникова

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей 11 генералов Следственного комитета России (СКР), Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций. Среди уволенных первый замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников, который подозревается в попытке мошенничества в особо крупном размере и содержится в СИЗО.





Как следует из указа президента, опубликованного 4 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, от занимаемых должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СКР. Этим же указом Путин провел ряд назначений. В частности, на пятилетний срок прокурором Смоленской области назначен Сергей Карапетян. Генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левита и генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков заняли посты руководителей следственных управлений СКР по Воронежской области и Республике Бурятия соответственно.





Среди уволенных — главный инспектор МВД генерал-майор полиции Ефрем Романов, глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Игорь Трифонов, начальник управления МВД РФ по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, а также руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев.





Также был уволен первый замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД генерал-майор Александр Мельников. В конце сентября он был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве на 100 миллионов рублей в обмен на закрытие уголовного дела.





По версии следствия, генерал совместно с несколькими сообщниками предложил предпринимателю, которого проверяли на причастность к мошенничеству, «решить вопрос» за крупную сумму. Коммерсант не захотел сразу расставаться со столь серьезной суммой, поэтому на него было решено надавить с использованием служебных связей. В итоге предприниматель согласился на сделку с условием отдать своим «спасителям» аванс в размере 30 миллионов рублей, а оставшуюся часть — уже после прекращения уголовного преследования. Однако в конце августа мужчина обратился в Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД и поучаствовал в следственных действиях. В момент передачи денег в гостинице соучастники были задержаны. 24 сентября Мельникову предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело.





Своих постов также лишись заместитель начальника Главного управления МЧС по Москве генерал-майор Сергей Журавлев, директор Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, начальник Главного управления МЧС по Кировской области генерал-майор Михаил Лихачев, заместитель директора Депртамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин и начальник Главного управления МЧС по Республике Крым Александр Еремеев.





Другим своим указом Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД.