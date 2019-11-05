В Ираке отключили интернет из-за массовых протестов

На фоне массовых протестов в Багдаде и большей части Ирака отключен доступ к интернету, сообщает международная неправительственная организация NetBlocks. По ее данным, без подключения к сети остались десятки миллионов жителей страны. Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются уже больше месяца, только 4 ноября в их ходе погибли 3 человека, заявили в местной Верховной комиссии по правам человека.