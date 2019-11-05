В Ираке отключили интернет из-за массовых протестов

На фоне массовых протестов в Багдаде и большей части Ирака отключен доступ к интернету, сообщает международная неправительственная организация NetBlocks. По ее данным, без подключения к сети остались десятки миллионов жителей страны. Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются уже больше месяца, только 4 ноября в их ходе погибли 3 человека, заявили в местной Верховной комиссии по правам человека.
На фоне массовых протестов в Багдаде и большей части Ирака отключен доступ к интернету, сообщает международная неправительственная организация NetBlocks. По ее данным, без подключения к сети остались десятки миллионов жителей страны. Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются уже больше месяца, только 4 ноября в их ходе погибли 3 человека, заявили в местной Верховной комиссии по правам человека.
Член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти заявил, что в ходе манифестаций 4 ноября погибли три человека, еще более 150 пострадали. «Большинство из них пострадали от удушья в результате сегодняшних протестов в Багдаде», — приводит его заявление РИА Новости.
Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, роспуска парламента, проведения прозрачных выборов, улучшения условий жизни, снижения уровня безработицы и коррупции. С начала протестных акций в стране погибло более 250 человек, ранения получили свыше 11 тысяч.