Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа из России

Об этом же сообщил Витренко на своей странице в Facebook. «Относительно наших исковых требований в новом арбитраже — первое и главное — мы требуем пересмотреть транзитный тариф», — описал он суть нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому».





Кроме того, украинские газовики требуют возместить им разницу между текущим тарифом и «пересмотренным». «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет 11,8 миллиардов долларов (плюс проценты)», — считает Витренко.





О новом иске к «Газпрому» в «Нафтогазе» сообщили 2 ноября. Представитель «Нафтогаза» отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще в апреле 2018 года, и теперь украинская компания «защищается», направив встречный иск. Принятия решения компания ожидает в 2021 году.





Договоры по транзиту российского газа через Украину действуют с 2009 года. Один касался поставок российского газа для нужд страны, а второй — транзита в Европу через украинскую территорию. Оба договора будут действовать до 31 декабря 2019 года, но с 2012-го Киев перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года вообще перестал закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. С 2014 года «Газпром» и »Нафтогаз» начали разбирательства по обоим контрактам в международных судах.