Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина имеет «рекордное количество» запасов газа, поэтому Киев вполне готов к возможной остановке транзита топлива из России, заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель.По его словам, заключение нового договора с Москвой остается для украинской стороны приоритетным, однако опасаться прекращения транзита не стоит. Одновременно с этим исполнительный директор государственной газовой компании Украины «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о стремлении фирмы пересмотреть договор о транзите с «Газпромом» и получить компенсацию «за переплату».
«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — заявил Оржель. Министр отметил, что в хранилищах находятся 21,7 миллиардов кубометров топлива. По его словам, Украина может пройти текущий отопительный сезон вообще без поставок газа.
Глава Минэнерго Украины также сообщил, что Киев все еще желает заключить договор с Россией, поскольку получение средств за транзит топлива является для страны приоритетным. Тем не менее, украинская сторона желает заключить соглашение «по европейским правилам», заявил Оржель. Он добавил, что если Киев продолжит обеспечивать бесперебойный транзит газа в Европу, то должна возникнуть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей.
Об этом же сообщил Витренко на своей странице в Facebook. «Относительно наших исковых требований в новом арбитраже — первое и главное — мы требуем пересмотреть транзитный тариф», — описал он суть нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому».
Кроме того, украинские газовики требуют возместить им разницу между текущим тарифом и «пересмотренным». «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет 11,8 миллиардов долларов (плюс проценты)», — считает Витренко.
О новом иске к «Газпрому» в «Нафтогазе» сообщили 2 ноября. Представитель «Нафтогаза» отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще в апреле 2018 года, и теперь украинская компания «защищается», направив встречный иск. Принятия решения компания ожидает в 2021 году.
Договоры по транзиту российского газа через Украину действуют с 2009 года. Один касался поставок российского газа для нужд страны, а второй — транзита в Европу через украинскую территорию. Оба договора будут действовать до 31 декабря 2019 года, но с 2012-го Киев перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года вообще перестал закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. С 2014 года «Газпром» и »Нафтогаз» начали разбирательства по обоим контрактам в международных судах.