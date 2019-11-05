Трамп: США работают с Россией и КНР над заменой СНВ-3

Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. По его словам, истекающий в 2021 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) нужно заменить новой договоренностью.





«Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией. Мне кажется, обе эти страны хотели бы сделать это [заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями], особенно когда дело касается ядерного оружия», — подчеркнул Трамп, говоря с журналистами (цитата по ТАСС).





Глава Белого дома подчеркнул, что соглашение не обязательно останется трехсторонним — в нем могут принять участие и другие страны. При этом Трамп не стал комментировать, рассматривает ли Вашингтон продление СНВ-3.





В июле этого года бывший тогда советником президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон не считает нужным продление СНВ-3. По мнению Болтона, договор имеет недостатки, для устранения которых необходимо провести трехсторонние переговоры с участием России, Китая и США.





СНВ-3 — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вступил в силу 5 февраля 2011 года, и прекратит свое действие в 2021 году, если не будет продлен на пять лет по взаимной договоренности сторон. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 штук, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.