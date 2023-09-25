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МИД России заявил, что Армения совершает ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с РФ
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В ведомстве выразили уверенность, что подавляющая часть жителей республики осознает это undefined
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МИД России заявил, что Армения совершает ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с РФ

В ведомстве выразили уверенность, что подавляющая часть жителей республики осознает это

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении. В ведомстве уверены, что Армения совершает ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с Россией.


В российском МИД отметили, что сейчас армянские власти пытаются снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Россию. В действиях Пашиняна ведомство видит сознательное обрушение связей с РФ и попытку сделать Армению заложником геополитических игр Запада.


Пашинян признал, что Армению все это время сознательно готовили к тому, чтобы отвернуться от России, при этом подобные процессы носят не эпизодический, а системный характер, указали в МИД РФ.


Пашинян вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении по будущему Нагорного Карабаха поддался увещеваниям Запада. В МИД Росси также считают, что во многом в результате непоследовательной позиции Еревана, который предпочел «шарахания и бегание на Запад», застопорилась реализация трехсторонних договоренностей.


В российском министерстве подчеркнули, что РФ продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры Утверждения о том, что Россия якобы инспирировала протесты в Армении, не имеют ничего общего с действительностью.


При этом посол США поддерживает тесные контакты с правительством Армении. На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ была развернута «настоящая антироссийская вакханалия», обратили внимание в МИД РФ.


Ранее Баку сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями военных Азербайджана в Карабахе названы Вооруженные силы Армении, для этого применяется высокоточное оружие.


В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями и заявили, что армянских подразделений в Нагорном Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза.


20 сентября Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. Азербайджан выдвинул ряд условий: в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить свои боевые позиции и полностью разоружиться.

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#армения #политика #нагорный карабах #рф
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