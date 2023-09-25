Матвиенко рассказала о «финансовой дыре» в «Почте России», которая рискует провалиться в яму

Спикер Совета Федерации заявила о растущей финансовой дыре в «Почте России». Об этом она сказала на заседании Совфеда с участием главы Минэкономики Максимом Решетниковым. Матвиенко отметила, что для решения проблемы обратится в кабмин. Она добавила, что чем больше времени будет проходить, тем ситуация может складываться хуже.





Спикер Совфеда обратила внимание, что власти всегда откликались на предложения «Почты России». Однако, несмотря на это, финансовое положение компании в настоящее время «очень печальное». По словам Матвиенко, «все это знают — и никто не принимает мер».





«Ну невозможно: финансовая дыра в «Почте» растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем — рассосется», — посетовала Матвиенко.





Она выразила уверенность, что финансовое положение компании с таким подходом никак «не рассосется», поэтому следовало бы «выработать правильную модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужным».





Решение насчет «Почты России» должно принимать правительство, заключила Матвиенко. По ее мнению, если откладывать дело в долгий ящик, «эта финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».





Ранее маркетплейсы попросили правительство освободить их от платежей в пользу «Почты России». Речь идет о так называемом инфраструктурном сборе: весной «Почта России» призвала взимать 0,5% от квартального оборота с онлайн-ретейлеров при условии, что годовая выручка компании превышает один миллиард рублей. В результате деньги должна получить «Почта России», взамен обязуясь доставлять товары по всей стране.





До 2014 года «Почта России» субсидировалась государством. В 2022 году компания впервые за девять лет получила убыток 27 миллиардов рублей. Выручка стала ниже на 4% год к году, опустившись до 208,4 миллиарда рублей. При этом операционные расходы увеличились на 16 миллиардов рублей. В «Почте России» объясняли такие показатели повышением расходов на логистику и ростом стоимости обслуживания техники.





В январе 2023 года руководителем «Почты России» стал Михаил Волков, возглавлявший до этого «Национальные лотереи». Волков сменил на посту Максима Акимова, заявившего, что «берет паузу в работе». Одной из приоритетных задач «антикризисной команды» с новым гендиректором называлось улучшение показателей и доходов компании.