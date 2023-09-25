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Боец из зоны СВО рассказал, как российские солдаты будут бороться с прибывшими на Украину «абрамсами»
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Американская техника не лучше немецкой или британской, которая уже горела в Донбассе, уверен военнослужащий Коллаж: Daily Storm
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Боец из зоны СВО рассказал, как российские солдаты будут бороться с прибывшими на Украину «абрамсами»

Американская техника не лучше немецкой или британской, которая уже горела в Донбассе, уверен военнослужащий

Коллаж: Daily Storm

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну прибыла первая партия американских танков M1 Abrams. Российский солдат с передовой из зоны СВО рассказал Daily Storm, как техника из США может себя проявить и с помощью чего бойцы планируют ее уничтожить.


«Абрамс» — точно такой же танк, как и «леопарды» или наши «тэшки» (Т-72, Т-80, Т-90). Они точно так же будут разбиваться артиллерией и птурами (противотанковыми управляемыми ракетами), точно так же будут наезжать на мины, поражаться дронами», — поделился мнением боец, пожелавший остаться анонимным.


«Танк — это машина, которой нужен хороший экипаж и командование, а без этого это консервная банка», — добавил собеседник. 


M1 Abrams — основной боевой танк армии США, выпускается серийно с 1980 года. Средняя стоимость машины, в зависимости от модификации, составляет около восьми миллионов долларов. За время своего существования танк применялся во множестве конфликтов за последние 30 лет: в ходе войны в Персидском заливе, вторжения США в Ирак, а также войны в Афганистане (2001-2021).


В рамках помощи Украине США еще в январе 2023 года объявили о планах поставки танков M1 Abrams. По данным Bloomberg, сумма контракта составила 400 миллионов долларов — почти 13 миллионов долларов в пересчете на одну боевую машину.

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#сво #украина #abrams #танк
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