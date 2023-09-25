Новости
Новости 18+
St
Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники и с их дефицитом
18+
Председатель Совета Федерации отметила, что сегодня монополизировать этот рынок неправильно Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Новости

Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники и с их дефицитом

Председатель Совета Федерации отметила, что сегодня монополизировать этот рынок неправильно

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен на учебники издательством «Просвещение». С подобным требованием она выступила на заседании Совфеда РФ, сообщает РИА Новости.


Матвиенко предположила, что рост цен может быть вызван монополией на издание учебников. Она отметила, что под руководством Минпросвещения должен создаваться единый контент, однако печатать учебники могут и другие издательства — здесь нужна «нормальная здоровая конкуренция».


Председатель Совфеда отметила, что монополизировать рынок подобным образом сейчас неправильно. Кроме того, Матвиенко также обратила внимание и на дефицит учебников, который наблюдается «практически во всех субъектах» России.


Она попросила сенаторов из новых регионов проверить эту ситуацию, а Гумерову — оказать реальную конкретную помощь новым субъектам, чтобы все школы там были полностью обеспечены новыми учебниками.


16 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет. По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам, что обеспечит качество и единство образовательного пространства в РФ.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#школа #матвиенко #рф #учебники #образование
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»