Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники и с их дефицитом

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен на учебники издательством «Просвещение». С подобным требованием она выступила на заседании Совфеда РФ, сообщает РИА Новости.





Матвиенко предположила, что рост цен может быть вызван монополией на издание учебников. Она отметила, что под руководством Минпросвещения должен создаваться единый контент, однако печатать учебники могут и другие издательства — здесь нужна «нормальная здоровая конкуренция».





Председатель Совфеда отметила, что монополизировать рынок подобным образом сейчас неправильно. Кроме того, Матвиенко также обратила внимание и на дефицит учебников, который наблюдается «практически во всех субъектах» России.





Она попросила сенаторов из новых регионов проверить эту ситуацию, а Гумерову — оказать реальную конкретную помощь новым субъектам, чтобы все школы там были полностью обеспечены новыми учебниками.





16 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет. По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам, что обеспечит качество и единство образовательного пространства в РФ.