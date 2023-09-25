Эрдоган считает, что Азербайджан был вынужден провести операцию в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Азербайджан был вынужден провести контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что при мирном решении нет проигравших.





Эрдоган выступил по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.





Президент Турции утверждает, что «ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе». По его мнению, именно поэтому Азербайджан был вынужден провести операцию в регионе. Эрдогана цитирует ТАСС.





Турция ждет от Армении, «что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги», добавил политик. По его словам, долг Турции и Азербайджана перед народами состоит в том, «чтобы обеспечить им мир, спокойствие и процветание в регионе».





Ильхам Алиев, выступая после переговоров с Эрдоганом, выразил уверенность, что интеграция армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанское общество будет проходить успешно.





Алиев также рассказал, что из Азербайджана для армян в Карабахе начали отправлять гуманитарную помощь — топливо, продовольствие и медикаменты.





21 сентября в городе Евлах в Азербайджане прошла встреча между представителями армян Карабаха и азербайджанских властей. В понедельник, 25 сентября, в столице Нагорного Карабаха Степанакерте проходит вторая встреча.





На этих встречах стороны планируют решить вопросы реинтеграции Карабаха в Азербайджан.





Новое обострение конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах началось 19 сентября. В этот день Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в регионе. Боевые действия длились сутки.





При посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня. Соглашение включает в себя разоружение карабахской армии и вывод армянских сил из региона.