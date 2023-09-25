В Финляндии планируют отказывать в предоставлении убежища прямо на границе

МВД Финляндии планирует изменить процедуру предоставления убежища, отказывая соискателям прямо на границе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Риитту Копонен.





Сейчас министерство готовит «процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах Европейского союза», заявила Копонен.





Граница Финляндии с Россией — это внешняя граница Евросоюза, уточняет агентство. Сейчас человек, прибывающий в Финляндию, может запросить убежища, обратившись с соответствующим заявлением в Пограничную службу страны.





Этот документ должен рассматриваться до шести месяцев. По информации агентства, сроки могут затягиваться и достигать восьми лет. На время рассмотрения заявления прибывший в Финляндию может проживать в миграционном центре.





Ранее, 25 сентября, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от санкций западных стран страдают в том числе простые граждане России. Она заявила, что у Запада нет другого выбора: таким образом РФ якобы платит за ведение специальной военной операции на Украине.