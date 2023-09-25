«Я горжусь поступком Адама»: Кадыров показал кадры избиения его сыном обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам ранее избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, и назвал его поступок правильным. Об этом он написал в своем Telegram-канале, приложив к посту кадры с избиениями.





По мнению Кадыров, его сын «правильно сделал», что побил Журавеля. Глава Чечни считает, что «посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание».





Глава Чечни отметил, что гордится поступком Адама, и напомнил, что его сына «всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии».





Кадыров также подчеркнул, что посягательства на святое присуще лишь «циничным, аморальным, бесхребетным и продажным» людям, которые желают внести разлад в общество. А провокаторы вроде Журавеля — «больная опухоль на теле, которую нужно прижигать».





Ранее уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), было передано для расследования в СУ СК России по Чеченской Республике.





В мае Никиту Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, а позже, в августе, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил о проведении проверки информации: Журавеля якобы избил сын Кадырова.