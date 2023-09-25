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Кац обвинил Навального в разрушении репутации оппозиции
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Политик отметил, что команда ФБК не желает идти на контакт undefined
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Кац обвинил Навального в разрушении репутации оппозиции

Политик отметил, что команда ФБК не желает идти на контакт

Политик Максим Кац (признан иноагентом) прокомментировал текст о пяти его ошибках в сфере проведения выборов в РФ, опубликованный Алексеем Навальным*. По его словам, подобными материалами глава ФБК** и его сторонники разрушают репутацию оппозиции в РФ, а не укрепляют ее.


По словам Каца, для успешной координации оппозиции в РФ необходимо постоянно разговаривать, однако в ФБК отказываются идти на контакт.


В своем ролике Кац также ответил на одну из основных претензий главы ФБК про «создание общественной коалиции» под выборы президента в РФ 2024 года. Сам Навальный считает это безрезультативным, ведь «вместо работы люди устраивают президиум, чтобы в нем сидеть с важным видом».


Кац рассказал Навальному, что коалиции важны и сильны по причине того, что «политическое действие можно совершить только всем вместе», а также напомнил, что именно из-за главы ФБК эта идея провалилась в 2018 году, когда он призывал людей отказываться от участия в выборах.


Выборы президента России пройдут весной 2024 года. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась еще в конце 2021-го. Тогда Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».


*Алексей Навальный внесен в список экстремистов.


**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда, также признан в России НКО — иностранным агентом.

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«Идите к чертовой матери со своими коалициями»: Навальный раскритиковал предложение Каца по выборам

Оппозиционер считает, что это лишь «имитация деятельности» 25 сентября 2023
Dailystorm - «Идите к чертовой матери со своими коалициями»: Навальный раскритиковал предложение Каца по выборам
#максим кац #политика #навальный #рф
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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