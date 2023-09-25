Кац обвинил Навального в разрушении репутации оппозиции

Политик Максим Кац (признан иноагентом) прокомментировал текст о пяти его ошибках в сфере проведения выборов в РФ, опубликованный Алексеем Навальным*. По его словам, подобными материалами глава ФБК** и его сторонники разрушают репутацию оппозиции в РФ, а не укрепляют ее.





По словам Каца, для успешной координации оппозиции в РФ необходимо постоянно разговаривать, однако в ФБК отказываются идти на контакт.





В своем ролике Кац также ответил на одну из основных претензий главы ФБК про «создание общественной коалиции» под выборы президента в РФ 2024 года. Сам Навальный считает это безрезультативным, ведь «вместо работы люди устраивают президиум, чтобы в нем сидеть с важным видом».





Кац рассказал Навальному, что коалиции важны и сильны по причине того, что «политическое действие можно совершить только всем вместе», а также напомнил, что именно из-за главы ФБК эта идея провалилась в 2018 году, когда он призывал людей отказываться от участия в выборах.





Выборы президента России пройдут весной 2024 года. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась еще в конце 2021-го. Тогда Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».





*Алексей Навальный внесен в список экстремистов.





**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда, также признан в России НКО — иностранным агентом.