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Байден заявил, что Вашингтон и Ереван укрепят сотрудничество в сфере безопасности
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По его словам, США полны решимости работать с властями Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей undefined
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Байден заявил, что Вашингтон и Ереван укрепят сотрудничество в сфере безопасности

По его словам, США полны решимости работать с властями Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором заверил, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.


В письме говорится, что США полны решимости работать с правительство Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия. Уточняется, что более подробно данный вопрос позднее обсудит с властями страны глава Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр.


Ранее Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями военных Баку в Карабахе называли Вооруженные силы Армении, для этого применялось высокоточное оружие.


В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями и заявили, что армянских подразделений в Нагорном Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза.


20 сентября Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. Азербайджан выдвинул ряд условий: в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить свои боевые позиции и полностью разоружиться.

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Dailystorm - МИД России заявил, что Армения совершает ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с РФ
#армения #байден #сша
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