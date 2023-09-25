Байден заявил, что Вашингтон и Ереван укрепят сотрудничество в сфере безопасности

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором заверил, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.





В письме говорится, что США полны решимости работать с правительство Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия. Уточняется, что более подробно данный вопрос позднее обсудит с властями страны глава Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр.





Ранее Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями военных Баку в Карабахе называли Вооруженные силы Армении, для этого применялось высокоточное оружие.





В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями и заявили, что армянских подразделений в Нагорном Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза.





20 сентября Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. Азербайджан выдвинул ряд условий: в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить свои боевые позиции и полностью разоружиться.