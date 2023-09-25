Минобрнауки России предложило отказаться от предоставления оригиналов документов при зачислении в вуз

Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект правил приема в университеты на 2024/2025 годы. В том числе было предложено отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.





В министерстве указали, что оригиналы документов достаточно электронно подтвердить в государственных информационных системах или на портале «Госуслуги». Это облегчит поступление в иногородние университеты, а также снизит физическую нагрузку на вузы, говорится в сообщении.





Кроме того, абитуриентам позволят подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Ранее те, кто поступали на бюджетные места, могли выстраивать по предпочтению выбранные специальности в рамках одного вуза. Нововведения позволят им расставить приоритеты.





Свою позицию в рейтинге можно будет отслеживать в онлайн-сервисе. Он также покажет, в каком вузе вы потенциально рекомендованы к зачислению.





Университеты, в свою очередь, смогут отслеживать процесс наполнения конкурсных групп. Это позволит им определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов.