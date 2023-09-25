ООН осудила чествование 98-летнего нациста в парламенте Канады

ООН выступает против любого чествования нацистов. Об этом сообщил на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приветствие Владимиром Зеленским и премьером Канады Джастином Трюдо ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Оттавы.





Зеленский выступил в канадском парламенте 22 сентября. Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота заявил, что Хунка живет в округе Ниписсинг — Тимискаминг, от которого его избрали, назвал ветерана героем Канады и Украины. 98-летний Хунка отдал честь, и депутаты стоя аплодировали ему, а Зеленский поднял кулак в знак признательности.





Посол России в Оттаве Олег Степанов в разговоре с ТАСС назвал приглашение Хунки в парламент надругательством над историей Канады и канадцами, освобождавшими мир от нацизма. Глава российской дипмиссии заявил, что не удивлен, что бывшему нацисту аплодировала посол ФРГ в Канаде Сабрина Шпарвассер, «но куда больше вопросов» у него к послам США, Великобритании и Франции. Посольство направит ноту в МИД Канады и офис Трюдо, чтобы они разъяснили случившееся, полчеркнул Степанов.





Позже Рота принес извинения за приглашение в законодательный орган ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку во время визита Зеленского. По словам политика, лишь позднее ему стала известна дополнительная информация, которая заставляет сожалеть о произошедшем.





Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС. Дивизия воевала против Красной армии и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов, а также словаков.