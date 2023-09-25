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Полиция Латвии планирует штрафовать за наклейки «я — русский» на авто
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Полицейские при обнаружении машин с такими наклейками будут заставлять их владельцев убирать надпись undefined
Новости

Полиция Латвии планирует штрафовать за наклейки «я — русский» на авто

Полицейские при обнаружении машин с такими наклейками будут заставлять их владельцев убирать надпись

Полицейские в Латвии при обнаружении авто с наклейками «я — русский» будут заставлять их владельцев удалять надпись и могут привлечь их к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном латвийским ведомством в соцсети X (ранее Twitter).


В ведомстве уточнили, что подобные наклейки будут расцениваться, как «поддержка военных преступлений, совершаемых против Украины». При этом других жителей республики призвали незамедлительно рассказывать местным правоохранителям об обнаружении машин с такими наклейками.


24 сентября полиция Эстонии заставила одного из жителей республики удалить наклейку аналогичного содержания со стекла личного авто. Представители правоохранительных органов объяснили свои действия «провокационным характером» надписи. При этом данный лозунг не запрещен законодательно на территории обеих прибалтийских республик.


12 сентября власти Латвии запретили въезд в страну авто с российскими номерами, поскольку они подпадают под действие санкций Евросоюза. Таким машинам предлагают вернуться на территорию РФ или Белоруссии, в противном случае транспортные средства у владельцев угрожают изъять.

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