Развожаев сообщил, что возле аэродрома Бельбек в Севастополе сбили ракету

Силы ПВО сбили, по предварительным данным, одну ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункт Михаил Развожаев, уточнив, что работа продолжается.





Незадолго до этого губернатор сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога. В настоящее время она отменена. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что морской и наземный общественный транспорт возобновили движение в Севастополе.





23 сентября Развожаев публиковал в своем Telegram-канале пост, в котором проинформировал, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. По его словам, ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки. В результате инцидента пострадавших и погибших не было.





Днем 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не повреждена, нет даже выбитых стекол. Люди, которые находились в момент атаки на улице, тоже не пострадали, уточнил он.





Вскоре в Минобороны России сообщили, что в результате украинского ракетного удара по историческому зданию штаба Черноморского флота один военный пропал без вести. Изначально сообщали о гибели военнослужащего.