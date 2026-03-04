Министр войны США заявил, что Пентагон расследует удар по школе для девочек в Иране

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон проводит расследование обстоятельств удара по начальной школе для девочек в иранском городе Минабе. В результате атаки, произошедшей 28 февраля в первый день американо-израильской военной операции, погибли более 170 человек — в основном ученицы, а также родители и учителя, еще 95 человек получили ранения.





«Мы никогда не выбираем гражданские цели для удара, но мы расследуем это», — заявил Хегсет, комментируя инцидент.





Ранее госсекретарь США Марко Рубио также пообещал, что Пентагон проведет расследование и установит обстоятельства произошедшего, подчеркнув, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу. Международные правозащитные организации призвали к независимому расследованию возможных военных преступлений.





В ходе брифинга Хегсет также подтвердил, что американская подводная лодка потопила иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. По словам министра войны, это первый случай потопления вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. На борту фрегата находились около 180 человек. Власти Шри-Ланки сообщили, что 32 моряка спасены, найдены тела 80 погибших.





Глава Пентагона заявил, что прошедшие дни операции против Ирана — «это только начало». По его словам, новые американские силы продолжают прибывать на Ближний Восток, а операция против Исламской Республики займет «столько времени, сколько потребуется».





Хегсет также анонсировал расширение ударов вглубь иранской территории, что, по его словам, создаст дополнительное пространство для маневра американских войск. Он выразил уверенность, что ВВС США и Израиля установят полное превосходство в небе над Ираном в течение недели.