Армия Китая назвала пять «уроков» из войны США и Израиля с Ираном

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала анализ военной операции США и Израиля против Ирана, выделив пять ключевых выводов из этого конфликта. Сообщение было размещено в официальном аккаунте НОАК в соцсети X.





В заявлении китайских военных говорится, что самая смертоносная угроза исходит от внутреннего врага, а самым дорогостоящим просчетом является слепая вера в мир. По мнению военного руководства КНР, суровая реальность конфликта заключается в логике превосходящей огневой мощи, а жестоким парадоксом войны становится иллюзия победы. Единственной надежной опорой в таких условиях китайские военные назвали самообеспечение.





США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил, что ее целью является уничтожение иранской ракетной промышленности и флота, а также призвал иранских военных сложить оружие. В ходе операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





По данным The New York Times, за первые дни боевых действий на Ближнем Востоке погибли более 870 человек. Подавляющее число жертв пришлось на Иран — 787 погибших в более чем 150 округах страны. Жертвы также зафиксированы в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Ливане и Израиле. Среди погибших — шесть американских военнослужащих.