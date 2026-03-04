Путин заявил о росте подростковой преступности в России

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о росте подростковой преступности в стране. По словам главы государства, этот показатель увеличился впервые за длительное время, при этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких правонарушений превысила 40%.





Особую тревогу, как отметил президент, вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах. В связи с этим Путин призвал МВД сделать акцент на профилактике подобных преступлений. Правоохранительным органам также необходимо оперативно выявлять злоумышленников, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность.





Отдельное внимание глава государства уделил работе с подростками из неблагополучных семей. По мнению президента, важно создавать условия для их самореализации, в том числе через вовлечение в волонтерскую деятельность и другие позитивные социальные практики.





Начало 2026 года ознаменовалось участившимися случаями нападений на учебные заведения. Ранее Daily Storm проанализировал хронологию подобных инцидентов за последние годы. Эксперты-психологи и специалисты по профилактике попытались определить причины агрессивного поведения подростков в стенах школ и выяснить, где именно система дает сбой: в семье, школе, обществе или информационной среде.