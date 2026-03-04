Минстрой предложил повысить компенсации за утраченное жилье в новых регионах

Минстрой России подготовил проект постановления правительства об увеличении компенсационных выплат жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за жилье, утраченное в результате обстрелов. Документ предусматривает повышение размера субсидий с нынешних 51,5 тысячи рублей до 70 тысяч рублей за квадратный метр.





Как пояснили в ведомстве, необходимость пересмотра выплат связана с актуальными данными Росстата, согласно которым минимальная стоимость квадратного метра в этих регионах уже достигла 70 тысяч рублей. Действующий норматив, установленный ранее, перестал соответствовать реальным рыночным ценам.





Помимо жилищных компенсаций, Минстрой предложил проиндексировать выплаты за утраченное имущество. За частично утраченное имущество предлагается выплачивать 55 тысяч рублей на человека вместо прежних 50 тысяч. Компенсация за полностью утраченное имущество может вырасти со 100 до 110 тысяч рублей на человека.





В пояснительной записке к проекту уточняется, что размер будущих выплат рассчитан с учетом уровня инфляции, которая в 2025 году составила 5,59%, а на 2026 год прогнозируется на уровне 4%.





Тема компенсаций в новых регионах остается острой для многих пострадавших жителей. Ранее Daily Storm рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы квартир в Мариуполе. Горожане жалуются, что не могут получить достойную компенсацию за жилье, утраченное в 2022 году. На месте разрушенных домов в центре города появились новые жилые комплексы, однако властями предлагается, по словам самих жителей, либо недвижимость с дефектами, либо пустующие квартиры, принадлежавшие ранее другим людям.