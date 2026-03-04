ВЦИОМ: 55% россиян выступили против легализации онлайн-казино

Большинство россиян (55%) не поддерживают идею легализации онлайн-казино, которую ранее предложил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пишут «Ведомости».





Отмечается, что поддержку инициативе выразили 30% респондентов. Затруднились с ответом 15% участников исследования.





О том, что Минфин предложил президенту России Владимиру Путину легализовать онлайн-казино, стало известно в январе, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.





Сообщалось, что ведомство считает возможным создать специального оператора, который будет отчислять в бюджет не менее 30% от выручки. По оценкам министерства, дополнительные доходы казны могут составить до 100 млрд рублей в год.





Среди тех, кто поддерживает легализацию, основной аргумент — экономическая выгода. 58% респондентов этой группы полагают, что инициатива принесет пользу стране за счет пополнения бюджета. Еще 26% поддерживающих считают, что легализация повысит прозрачность рынка онлайн-казино. 10% опрошенных указали на социальный эффект: по их мнению, вывод отрасли из тени может помочь людям с игровой зависимостью. Оставшиеся 6% пришлись на иные ответы.





Основным опасением противников легализации стал риск роста числа людей с игровой зависимостью — об этом заявили 38% респондентов, не поддерживающих идею. Почти столько же (37%) считают, что азартные игры — это обман и нелегальный бизнес по своей сути. Еще 14% опрошенных сомневаются в целесообразности предложения: по их мнению, наполнять бюджет следует иными способами, а собранные средства не дойдут до казны, поскольку выгоду получит лишь ограниченный круг лиц. Другие причины назвали 8% респондентов, затруднились ответить 3%.





Во ВЦИОМ пояснили, что игорный бизнес в России так и не стал легитимной формой досуга в глазах обычных граждан, сохранив в массовом сознании репутацию «зоны токсичности и обмана». Как отмечают социологи, попытка предложить обществу «игру по правилам» не находит широкого отклика, поскольку скептицизм населения перевешивает ожидание финансовой выгоды.