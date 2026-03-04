Новости
Новости 18+
St
Минтранс РФ подтвердил атаку на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море
18+
Ведомство квалифицировало инцидент как акт международного терроризма Фото: Global Look Press / Белкин Алексей
Новости

Минтранс РФ подтвердил атаку на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море

Ведомство квалифицировало инцидент как акт международного терроризма

Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

Минтранс России официально подтвердил нападение на российский танкер-газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. По данным ведомства, судно атаковали украинские морские дроны, запущенные с побережья Ливии. 


Инцидент произошел 3 марта вблизи территориальных вод Мальты, государства-члена Евросоюза. Танкер следовал с грузом сжиженного природного газа из порта Мурманск. 


В Минтрансе подчеркнули, что судно было оформлено по всем международным правилам. Весь экипаж — 30 граждан России — эвакуирован и доставлен на другое судно.


В официальном заявлении министерства произошедшее квалифицируется как «акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права». 


Ведомство также указало, что подобные действия не должны оставаться без оценки международного сообщества.


Об инциденте с судном «Арктик Метагаз» ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. По данным агентства, танкер находится под санкциями США и Великобритании. Вооруженные силы Мальты подтвердили получение сигнала бедствия от судна и участие в спасательной операции.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#терроризм #мальта #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...