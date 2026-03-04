Минтранс РФ подтвердил атаку на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море

Минтранс России официально подтвердил нападение на российский танкер-газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. По данным ведомства, судно атаковали украинские морские дроны, запущенные с побережья Ливии.





Инцидент произошел 3 марта вблизи территориальных вод Мальты, государства-члена Евросоюза. Танкер следовал с грузом сжиженного природного газа из порта Мурманск.





В Минтрансе подчеркнули, что судно было оформлено по всем международным правилам. Весь экипаж — 30 граждан России — эвакуирован и доставлен на другое судно.





В официальном заявлении министерства произошедшее квалифицируется как «акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права».





Ведомство также указало, что подобные действия не должны оставаться без оценки международного сообщества.





Об инциденте с судном «Арктик Метагаз» ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. По данным агентства, танкер находится под санкциями США и Великобритании. Вооруженные силы Мальты подтвердили получение сигнала бедствия от судна и участие в спасательной операции.