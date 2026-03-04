Израиль предупредил о готовности ликвидировать любого преемника Хаменеи

Израиль продолжит прилагать усилия для свержения иранского режима и готов ликвидировать практически любого преемника погибшего аятоллы Али Хаменеи. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.





В своем обращении глава оборонного ведомства подчеркнул, что любой лидер, который будет назначен Тегераном для продолжения политики, направленной против Израиля, США и стран региона, а также для подавления иранского народа, станет мишенью для ликвидации. При этом, по словам Каца, не имеет значения ни имя, ни местонахождение этого человека.





Министр также добавил, что Израиль совместно с США намерен продолжать усилия по подрыву возможностей иранского режима и созданию условий для его свержения силами самого иранского народа.





Тем временем в Иране продолжается процесс определения преемника погибшего аятоллы. Оппозиционный телеканал Iran International сообщал, что новым лидером избран 56-летний Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного правителя. В свою очередь агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), передает, что выборы еще не завершены, а имя нового главы государства может быть объявлено в ближайшее время.





Аятолла Али Хаменеи был верховным лидером Ирана (рахбаром) с 1989 года. Он погиб 28 февраля в результате точечного удара по своей резиденции.