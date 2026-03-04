В Москве включат пение птиц для проверки систем оповещения

Плановая проверка систем оповещения пройдет в Москве 4 марта. В 10:45 по местному времени из городских громкоговорителей прозвучит музыкальная дорожка с записью пения птиц, обитающих в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.





Сигнал будет длиться одну минуту. В ведомстве уточнили, что в этот раз в проверке задействуют не все устройства, поэтому звуковое сопровождение прозвучит лишь на части городских территорий.





Проверка приурочена к всероссийской комплексной тренировке систем оповещения, которая проходит во всех регионах страны. Как пояснили в департаменте, подобные учения проводятся регулярно для поддержания оборудования в рабочем состоянии и оценки его готовности к чрезвычайным ситуациям.





В пресс-службе добавили, что москвичи могут слышать аналогичные музыкальные сигналы несколько раз в год в разных районах города. Это плановая практика, направленная на обеспечение безопасности жителей мегаполиса.