Axios: Трамп и Нетаньяху договорились об ударе по Ирану 23 февраля

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 23 февраля стал определяющим для сроков удара по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.





Согласно публикации, израильский премьер проинформировал американского президента о разведданных: верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретится с советниками 28 февраля. Возможность нанести удар в этот момент, по данным издания, сочли стратегически выгодной обе стороны.





Трамп, как пишет Axios, рассматривал военный сценарий в отношении Ирана еще до получения этих данных. Однако окончательное решение о дате, согласно источникам портала, было принято именно в ходе разговора с Нетаньяху. Операцию планировали провести неделей раньше, но отложили по разведывательным и оперативным соображениям, включая погодные условия.





За два месяца до этого лидеры США и Израиля провели 15 телефонных переговоров и две личные встречи. Интенсивная коммуникация, по данным Axios, предшествовала финальному решению, согласованному 23 февраля.





Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Тегерану и другим городам Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью было уничтожение ядерной программы Исламской Республики. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером того же дня сообщил о «множестве признаков» гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.





Позже государственные СМИ Ирана официально подтвердили смерть аятоллы. По данным иранского информагентства IRNA, Хаменеи погиб в своем рабочем кабинете в результате удара по резиденции. Погибла также его супруга и несколько родственников. В стране объявлен 40-дневный траур.