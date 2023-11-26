Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ за сутки

Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили за сутки два тяжелых истребителя Су-27 и один МиГ-29 Вооруженных сил Украины.





Су-27 были уничтожены в районе населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а самолет МиГ-29 — возле населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области, указано в сообщении ведомства.





Также за сутки группировки ВС РФ отразили девять атак ВСУ.





31 октября в ведомстве сообщили, что за сутки российские силы ПВО сбили самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 противника в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области.