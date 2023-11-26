В США не подтвердили информацию о смерти Дерека Шовина

В российских СМИ распространилась информация о смерти полицейского, убившего в США Джорджа Флойда. Однако американская пресса не подтверждает эту новость. Сообщается, что недостоверные сведения начали распространяться в соцсети X (Twitter).





В то же время американские СМИ о смерти осужденного экс-полицейского не сообщали. Агентство Associated Press со ссылкой на заявление прокуроров утверждает, что Шовин выживет после нанесенных ему ножевых ранений.





25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего американца Джорджа Флойда в ходе задержания. Полицейский уложил мужчину на асфальт и удерживал, наступив ему на шею коленом.





В США несколько месяцев продолжались акции против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. Поводом для этого послужило жесткое задержание полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего американца Джорджа Флойда по подозрению в использовании поддельного чека в магазине.





Видеозапись задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.





Практически во всех городах Соединенных Штатов акции протеста заканчивались беспорядками и грабежами. Для наведения порядка власти задействовали более 60 тысяч военных нацгвардии. Шовина приговорили к 22,5 года тюрьмы.