ХАМАС по просьбе Путина освободило заложника с гражданством России

Радикальное движение ХАМАС передало заложника с гражданством России представителям Красного Креста. Об этом сообщил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.





Этот шаг был сделан «в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела», подчеркнули в ХАМАС.





Ранее стало известно, что Красному Кресту передали 24 заложника, которых удерживали в Газе. Телеканал Al Jazeera передал, что среди освобожденных — 13 израильтян, у некоторых из них двойное гражданство, а также 10 тайцев и филиппинец.





В то же время официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из Израиля. Он уточнил, что речь идет о женщинах и детях.





Утром 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск), началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за перемирием последует минимум два месяца интенсивных боев.