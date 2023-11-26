Премьер Финляндии заявил о готовности страны закрыть все КПП на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в том случае, если неконтролируемый поток людей из третьих стран не уменьшится.





Орпо подчеркнул, что таким образом заявление о предоставлении убежища в Финляндии можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в морских портах, но не на восточной границе.





22 ноября в Погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети». Поток желающих пересечь госграницу без надлежащих документов за несколько недель увеличился, указали в ведомстве.





23 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на КПП «Салла» из 400 иностранцев в Финляндию пропустили только 50. Он предположил, что число иностранных граждан, желающих попасть в эту страну через российскую территорию, может кратно возрасти.