Ураганный ветер бушует в Крыму, Евпаторию подтопило

Ураганный ветер до 40 м/c обрушился на западное побережье Крыма. Дома у побережья в Евпатории подтапливает, проводится эвакуация. Междугородняя трасса рядом с городом перекрыта.





По информации Telegram-канала «112», местных жителей эвакуируют. Данных о пострадавших нет. Пик штормовой погоды в Крыму придётся на период с 21:00 до 00:00 воскресенья, предупреждает в Центр управления регионом.





В Севастополе не ходят трамваи, повалены деревья. В домах выбиты стекла, сносит рамы с балконов и крыши.





Свирепствует стихия и на Кубани. По предварительной информации, в Краснодаре ураган сорвал крыши с нескольких зданий, а в Анапе спасатели распиливают поваленные деревья, которые перекрыли дороги. Также было нарушено электроснабжение.





Ранее власти региона попросили жителей и туристов отменить прогулки на побережье Черного моря из-за сильного шторма. Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать семи метров.