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«Молодцы, в точку попадают»: Путин заявил, что иногда читает блогеров, освещающих тему СВО
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«Молодцы, в точку попадают»: Путин заявил, что иногда читает блогеров, освещающих тему СВО

Президент отметил, что в соцсетях много информационного мусора

Daily Storm

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге рассказал, что иногда читает публикации блогеров о специальной военной операции. Конкретных имен он не назвал.


«Ко мне сливается вообще вся информация, есть разные паблики и блогеры, которые я смотрю, времени не хватает, но иногда попадаются, смотрю и иногда радуюсь — молодцы, в точку попадают», — отметил президент.


Он также добавил, что в соцсетях публикуется много информационного мусора, и неподготовленного человека это может ввести в заблуждение. 


Путин подчеркнул, что окончательные выводы делает из анализа всего объема информации.

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#владимир путин #спецоперация #блогеры