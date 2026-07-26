«Молодцы, в точку попадают»: Путин заявил, что иногда читает блогеров, освещающих тему СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге рассказал, что иногда читает публикации блогеров о специальной военной операции. Конкретных имен он не назвал.





«Ко мне сливается вообще вся информация, есть разные паблики и блогеры, которые я смотрю, времени не хватает, но иногда попадаются, смотрю и иногда радуюсь — молодцы, в точку попадают», — отметил президент.





Он также добавил, что в соцсетях публикуется много информационного мусора, и неподготовленного человека это может ввести в заблуждение.





Путин подчеркнул, что окончательные выводы делает из анализа всего объема информации.