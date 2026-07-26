Песков: В позиции Трампа по Украине есть дуализм — Москве импонирует готовность США к миру, но оружие Киеву продолжает поступать

Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С одной стороны, по его словам, Вашингтон поставляет оружие Украине, с другой — заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию, отметил он.





«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело», — сказал он.





Песков подчеркнул, что «с другой стороны, США искренне заявляют о своей готовности способствовать выходу на мирное урегулирование».





«Вот в этой части, конечно, нам это импонирует», — сказал Песков.





Пресс-секретарь президента также отметил, что реакция Москвы на возможные новые предложения по урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.





Песков добавил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками. По его словам, со временем возможные формулы и предложения будут озвучены.