Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания мигрантов в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в РФ. Основные положения документа вступят в силу 1 января 2027 года.





Согласно закону, мигранты обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. При работе в нескольких регионах учитывается наибольшая величина. В случае нарушения этого требования патент или разрешение на работу не продлят, а иностранец с несовершеннолетними детьми должен будет покинуть страну за 15 дней.





Также дети мигрантов при наступлении 18 лет обязаны оформить патент или уехать в течение 30 дней. Срок пребывания несовершеннолетних теперь ограничен сроком патента родителя.





Дополнительно вводится обязанность платить аванс по НДФЛ за себя и детей.





С сегодняшнего дня также выросли госпошлины для мигрантов, об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Оформление гражданства теперь стоит 50 тысяч рублей, вида на жительство — 30 тысяч рублей, разрешения на временное проживание — 15 тысяч рублей.





Пошлина за выдачу разрешения на трудоустройство иностранца составит 15 тысяч рублей за каждого. По словам Володина, это принесет бюджету более 15 миллиардов рублей ежегодно.