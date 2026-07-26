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Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания мигрантов в России
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Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания мигрантов в России

Иностранцев обязали подтверждать доход не ниже прожиточного минимума

Daily Storm

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в РФ. Основные положения документа вступят в силу 1 января 2027 года.


Согласно закону, мигранты обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. При работе в нескольких регионах учитывается наибольшая величина. В случае нарушения этого требования патент или разрешение на работу не продлят, а иностранец с несовершеннолетними детьми должен будет покинуть страну за 15 дней. 


Также дети мигрантов при наступлении 18 лет обязаны оформить патент или уехать в течение 30 дней. Срок пребывания несовершеннолетних теперь ограничен сроком патента родителя. 


Дополнительно вводится обязанность платить аванс по НДФЛ за себя и детей.


С сегодняшнего дня также выросли госпошлины для мигрантов, об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Оформление гражданства теперь стоит 50 тысяч рублей, вида на жительство — 30 тысяч рублей, разрешения на временное проживание — 15 тысяч рублей. 


Пошлина за выдачу разрешения на трудоустройство иностранца составит 15 тысяч рублей за каждого. По словам Володина, это принесет бюджету более 15 миллиардов рублей ежегодно.

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#владимир путин #закон #мигранты