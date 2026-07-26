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Путин заявил, что ВМФ наносит разящие удары по противнику, а попытки изолировать Россию терпят фиаско
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Путин заявил, что ВМФ наносит разящие удары по противнику, а попытки изолировать Россию терпят фиаско

Президент также заслушал доклады командующих флотами и потребовал решительно бороться с попытками захвата судов

Daily Storm

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин приехал в Адмиралтейство, где заслушал доклады командующих флотами об оперативной обстановке и выполняемых задачах. Парада в этом году не было.


Глава государства заявил, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО и остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. 


«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», — сказал Путин.


Президент также потребовал решительно бороться с попытками захвата танкеров — действовать аккуратно, но жестко, как при борьбе с пиратством.


Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев доложил, что до конца года в состав флота примут 21 корабль, включая первый атомный подводный крейсер «Пермь», вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон».


Путин также отметил, что проведение международных морских учений с участием России говорит о полном фиаско попыток изолировать РФ. 


«Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем», — добавил он.


День Военно-морского флота каждый год празднуется в России в последнее воскресенье июля. 

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#владимир путин #вмф #армия