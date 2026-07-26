Путин заявил, что ВМФ наносит разящие удары по противнику, а попытки изолировать Россию терпят фиаско

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин приехал в Адмиралтейство, где заслушал доклады командующих флотами об оперативной обстановке и выполняемых задачах. Парада в этом году не было.





Глава государства заявил, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО и остается ключевым элементом обеспечения безопасности России.





«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», — сказал Путин.





Президент также потребовал решительно бороться с попытками захвата танкеров — действовать аккуратно, но жестко, как при борьбе с пиратством.





Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев доложил, что до конца года в состав флота примут 21 корабль, включая первый атомный подводный крейсер «Пермь», вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон».





Путин также отметил, что проведение международных морских учений с участием России говорит о полном фиаско попыток изолировать РФ.





«Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем», — добавил он.





День Военно-морского флота каждый год празднуется в России в последнее воскресенье июля.