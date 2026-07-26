В России появится 500-тонный беспилотный корабль для поиска подводных лодок

В России началось создание беспилотного корабля водоизмещением 500 тонн, который будет специализироваться на поиске субмарин и других подводных объектов. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.





Военачальник уточнил, что по своим характеристикам судно относится к классу малых кораблей и будет функционировать полностью без экипажа. Разработка и производство данного безэкипажного комплекса уже заложены в текущую государственную программу вооружений. В настоящее время ведется строительство первого головного образца.





Как отметил главком ВМФ, этот корабль должен стать технологической основой для последующего проектирования и развития подобных беспилотных морских систем в стране.





Параллельно с разработкой новой техники флот активно внедряет беспилотные технологии на организационном уровне. Александр Моисеев подчеркнул, что в структуре российских флотов уже сформированы и функционируют полноценные полки беспилотных систем. В частности, совсем недавно, 1 июля, аналогичная новая воинская часть была официально создана в составе Северного флота.





По словам главнокомандующего, появление таких подразделений — это уже объективная реальность, а не долгосрочные планы. Он добавил, что сформированный на Северном флоте полк беспилотных систем уже полностью укомплектован и обеспечен всем необходимым для выполнения задач вооружением и техникой.