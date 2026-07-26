Россия будет добиваться экстрадиции бывшего прокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило, что Москва намерена добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Именно он ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.





Согласно официальному заявлению дипломатического ведомства, российская сторона планирует привлечь его к ответственности на территории страны.

Российские дипломаты указали, что после официального отстранения от занимаемой должности Карим Хан больше не будет пользоваться международным иммунитетом, в том числе в государствах, которые являются участниками Римского статута.





По данным внешнеполитического ведомства, это должно помочь оперативно добиться его экстрадиции в Россию. Бывшего прокурора планируют привлечь к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных граждан и за покушение на лиц, которые находятся под международной защитой.





Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что ряд государств начали «покидать тонущий корабль» и выходят из МУС. Вслед за странами Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали и Нигер) о «твердом и безоговорочном» решении покинуть суд объявила Венесуэла, указали там.





Поводом для лишения чиновника его статуса стал громкий скандал внутри самой международной организации. Журналисты сообщили, что МУС отстранил Карима Хана от работы из-за выдвинутых против него официальных обвинений в сексуальных домогательствах. Согласно опубликованной информации, прокурор познакомился с предполагаемой жертвой весной 2023 года, после чего их профессиональные отношения переросли в конфликт, сделавший невозможным его дальнейшее нахождение на посту.