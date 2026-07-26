В Махачкале трое детей насмерть отравились бытовым газом

Трое малолетних детей погибли в Махачкале в результате острого отравления природным газом. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Дагестан. По данным ведомства, инцидент произошел в одном из частных домовладений, расположенных на улице Бугленской областного центра.





Как уточнили следователи в своем официальном канале в мессенджере MAX, дети остались в помещении без надлежащего контроля со стороны взрослых. В результате они смогли самостоятельно открыть газовый кран, который находился в легкодоступном для них месте. Из-за бесконтрольного поступления газа в жилую комнату несовершеннолетние получили смертельное отравление.





После трагедии правоохранительные органы возбудили уголовное дело против местного жителя. Мужчину подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте происшествия продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.





Ранее, 23 июля при взрыве бытового газа в местной пятиэтажке один человек погиб и еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.