На mos.ru открылась страница для онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы

На портале mos.ru запущен ресурс elec.mos.ru, предназначенный для участия москвичей в дистанционном электронном голосовании в период с 18 по 20 сентября. На странице собрана вся необходимая информация о предстоящих выборах депутатов Государственной думы, а также о выборах муниципальных депутатов в районе Щукино.





Кроме того, пользователи могут ознакомиться с порядком проведения ДЭГ и условиями участия в нем. На elec.mos.ru опубликованы сведения, которые помогут избирателям подготовиться к онлайн-голосованию. В частности, доступна функция проверки учетной записи на mos.ru на предмет ее пригодности для участия в ДЭГ. Также на странице разъясняются преимущества голосования через портал и механизмы защиты электронных бюллетеней.





Принять участие в электронном голосовании смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru. Голосование на elec.mos.ru будет открыто круглосуточно с момента старта в 08:00 18 сентября до завершения выборов 20 сентября.





Сама избирательная кампания в Москве пройдет 18, 19 и 20 сентября. Участки для очного голосования будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00, где также будет доступна возможность электронного волеизъявления через специальные терминалы. Для онлайн-голосования избирателям необходимо в период с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября перейти на страницу elec.mos.ru, проверить учетную запись, изучить информацию о кандидатах и партиях и сделать свой выбор.