«Ни за что»: Зеленский ответил на вопрос блогера об употреблении наркотиков с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о совместном употреблении кокаина* с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующий вопрос ему задала американский блогер Лора Лумер.





На ее вопрос украинский лидер дал категоричный отрицательный ответ, заявив, что подобного не происходило ни при каких обстоятельствах.





«Конечно нет. Ни за что», — сказал Зеленский со смехом.





Напомним, в мае 2025 года во время поездки лидеров европейских стран в Киев президент Франции поспешно убрал со стола белый предмет, когда увидел журналистов. На опубликованных кадрах идентифицировать объект не удалось. В качестве возможных версий обсуждались скомканный бумажный лист, салфетка или небольшой пакетик с неизвестным веществом.





*Употребление наркотических веществ серьезно вредит здоровью, вызывает сильную зависимость и представляет смертельную опасность.