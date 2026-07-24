Преподаватель МГОК рассказал о повышении квалификации в МГТУ имени Н.Э. Баумана

Преподаватель физики Московского государственного образовательного комплекса Екатерина Соколова рассказала, что в процессе обучения студентов важно наглядно демонстрировать применение теоретических знаний на практике. Ее слова передает АГН «Москва».





Педагог прошла курсы повышения квалификации в МГТУ имени Баумана, где изучались современные методики преподавания математики и физики для технических направлений. В колледже Соколова готовит будущих специалистов по металлообработке, поэтому для нее ключевым стало создание готовых сценариев занятий с производственными задачами, максимально приближенными к реальным условиям предприятий.





По словам преподавателя, она сразу внедрила полученный опыт в учебный процесс. Это позволило студентам увидеть прямую связь между теорией и практическими работами в мастерских, а также будущей деятельностью на производстве. Соколова отметила, что после этого студенты стали заметно активнее, их интерес и мотивация к предмету выросли.





Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что свыше 4,5 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения из столичных колледжей уже повысили квалификацию, освоив современные отраслевые технологии и обновленные педагогические подходы при содействии практикующих специалистов рынка.