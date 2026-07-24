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Минобороны РФ сообщило об ударе по объекту под Киевом с разработчиками БПЛА
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Минобороны РФ сообщило об ударе по объекту под Киевом с разработчиками БПЛА

Именно эти лица планировали атаки по российской территории

Daily Storm
Именно эти лица планировали атаки по российской территории Фото: Global Look Press / Wang Shang
Фото: Global Look Press / Wang Shang

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объекту, расположенному в пригороде Киева. Об этом сообщили в Минобороны.


Целью удара стала площадка, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов — как уже стоящих на вооружении, так и перспективных разработок украинского и иностранного производства, используемых для атак на гражданские объекты на российской территории.


По данным ведомства, в момент поражения объекта на нем присутствовали ключевые разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб. Именно эти лица, как указано в сообщении, непосредственно занимаются планированием и реализацией ударов по российской территории.

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#спецоперация #вс рф #минобороны