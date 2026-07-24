Минобороны РФ сообщило об ударе по объекту под Киевом с разработчиками БПЛА

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объекту, расположенному в пригороде Киева. Об этом сообщили в Минобороны.





Целью удара стала площадка, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов — как уже стоящих на вооружении, так и перспективных разработок украинского и иностранного производства, используемых для атак на гражданские объекты на российской территории.





По данным ведомства, в момент поражения объекта на нем присутствовали ключевые разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб. Именно эти лица, как указано в сообщении, непосредственно занимаются планированием и реализацией ударов по российской территории.