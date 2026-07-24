Уникальные элементы зданий Электрозавода сохранят при обновлении комплекса

Девелоперская группа «Эталон» намерена сохранить аутентичные элементы построек бывшего Электрозавода в ходе реализации проекта ревитализации промышленной площадки. Об этом заявил президент компании Юрий Бородин.





По его словам, изначальная концепция разрабатывалась с прицелом на бережное отношение к ключевым составляющим исторического ансамбля. Бородин подчеркнул, что Электрозавод является значимым для столицы объектом, поэтому главная цель — не просто обновить территорию, но и превратить её в новую точку притяжения, сохранив при этом дух места и уважение к его прошлому.





Особую ценность, по мнению главы «Эталона», представляют фасады основного корпуса, задающие узнаваемый архитектурный облик. Компания намерена не только оставить внешние стены, но и деликатно вписать в современное пространство внутренние декоративные детали, формирующие культурный код здания. Бородин добавил, что проект сейчас находится в разработке, его финальный облик еще не утвержден, и девелопер открыт к взаимодействию с городскими властями, профессиональным сообществом, историками и архитектурными критиками.





Для максимального сохранения идентичности запланирована полная инвентаризация всех конструктивных и художественных элементов территории. Это позволит выявить подлинные историко-культурные артефакты и органично встроить их в структуру будущего городского кластера, обеспечив преемственность эпох. В текущий перечень уже вошли уличные фасады, значимые декоративные компоненты, интерьерные решения, а также монументы и мемориальные доски, посвященные работникам завода, павшим в Великой Отечественной войне.





В АФК «Система» отметили, что устойчивое развитие города предполагает не уничтожение прошлого, а его осмысленное переосмысление, и пообещали содействие в выстраивании открытого профессионального диалога относительно судьбы этого московского символа.