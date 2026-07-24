Новости
 18+
St
Преподаватель колледжа: Показываем студентам подходы, востребованные на практике
18+
Новости

Преподаватель колледжа: Показываем студентам подходы, востребованные на практике

Там они актуализируют профессиональные навыки

Daily Storm

Преподаватели московских колледжей проходят стажировки на производстве, чтобы актуализировать профессиональные навыки. Об этом рассказал Сергей Андреев, преподаватель колледжа сферы услуг №10. 


Стажировка включала теоретическую часть, практические занятия и месячную работу непосредственно в ресторане с полным циклом задач: от открытия смены и приемки товара до приготовления блюд по новому меню и закрытия смены. Особое внимание уделяли эргономике и правилу треугольников — организации рабочих зон с доступом к ингредиентам в шаговой близости. Цель — показать студентам современные подходы и актуальные запросы ресторанного бизнеса.


Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что более 4,5 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения московских колледжей уже повысили квалификацию с участием отраслевых экспертов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#москва #образование #колледж