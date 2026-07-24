Преподаватель колледжа: Показываем студентам подходы, востребованные на практике

Преподаватели московских колледжей проходят стажировки на производстве, чтобы актуализировать профессиональные навыки. Об этом рассказал Сергей Андреев, преподаватель колледжа сферы услуг №10.





Стажировка включала теоретическую часть, практические занятия и месячную работу непосредственно в ресторане с полным циклом задач: от открытия смены и приемки товара до приготовления блюд по новому меню и закрытия смены. Особое внимание уделяли эргономике и правилу треугольников — организации рабочих зон с доступом к ингредиентам в шаговой близости. Цель — показать студентам современные подходы и актуальные запросы ресторанного бизнеса.





Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что более 4,5 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения московских колледжей уже повысили квалификацию с участием отраслевых экспертов.