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Набиуллина: ЦБ не будет поддерживать страховщиков из-за атак на склады Wildberries
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Набиуллина: ЦБ не будет поддерживать страховщиков из-за атак на склады Wildberries

Ранее они подверглись атакам ВСУ

Daily Storm

Центробанк не планирует вводить дополнительные меры поддержки для страхового сектора на фоне участившихся атак беспилотников на склады Wildberries. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания ЦБ. 


Она пояснила, что страховой сектор обладает достаточным запасом прочности, а часть рисков берет на себя Российская национальная перестраховочная компания, которая покрывает имущество от терроризма и ударов БПЛА. Набиуллина признала рост выплат, но подчеркнула, что и страховщики, и РНПК располагают ресурсами для сохранения финансовой устойчивости.


За последнюю неделю склады Wildberries в нескольких регионах четырежды подвергались атакам дронов. Основатель компании Татьяна Ким объявила о старте поэтапных выплат продавцам.

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#набиуллина #центробанк #wildberries