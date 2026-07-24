«Мосбилет» назвал три московских музея, посвященных поэтам Серебряного века

В Москве работают три музея, посвященных поэтам Серебряного века, с постоянными экспозициями, лекциями и мастер-классами. Подробности привел mos.ru.





Государственный музей В.В. Маяковского расположен в Студенецком переулке, 6, кв. 20 и на Красной Пресне, 36, стр. 1, кв. 24. В экспозиции — личные вещи поэта, рукотворные книги футуристов, фотоколлажи к поэме «Про это», куртка Маяковского, переданная Лилей Брик. Открыт: вт, ср, пт, сб с 11:00 до 19:00, чт — с 13:00 до 21:00.





Дом-музей Марины Цветаевой находится в Борисоглебском переулке, 6, стр. 1. Воссоздана обстановка квартиры 1914–1917 годов. Среди экспонатов — зеркало, бусы, портрет и кофейная чашка поэта. Режим: вт–вс с 12:00 до 19:00, чт — до 21:00, пн — выходной.





Дом русского зарубежья имени расположен на Александра Солженицына (Нижней Радищевской улице, 2). Единственный в России музей истории русского зарубежья XX века. Экспозиция рассказывает о жизни и судьбах деятелей культуры, науки, военных. Режим: вт, ср, пт, вс — с 11:00 до 19:00; чт, сб — с 11:00 до 21:00; пн — выходной.

Билеты доступны на сервисе «Мосбилет».