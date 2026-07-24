Новости
 18+
St
«Потом кому-то будет стыдно»: Президент Бауманки возмутился, что Пентагон внес в черный список 32 НИИ и университета России
18+
В США посчитали, что организации якобы занимаются несанкционированной передачей американских технологий Вид на Пентагон
Новости

«Потом кому-то будет стыдно»: Президент Бауманки возмутился, что Пентагон внес в черный список 32 НИИ и университета России

В США посчитали, что организации якобы занимаются несанкционированной передачей американских технологий

Иван Соколов
Вид на Пентагон Фото: Global Look Press / Jen Golbeck

Пентагон внес 32 НИИ и университета России в черный список, назвав их угрозой нацбезопасности США. Президент МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров посчитал обвинения полнейшей глупостью.


«Это вызывает искреннее недоумение просто. Ведь ученые должны сотрудничать, общаться. Образование и наука не имеют границ. Интересы человечества превыше всего. А объявлять гражданский вуз угрозой для Пентагона — абсолютная глупость! Мы диву даемся. Похоже, им там [в США] cовсем заняться нечем», — заявил Daily Storm президент Бауманки.


Кроме возмущения, никаких эмоций такие шаги американской стороны ничего не вызывают, признался собеседник. «Но при этом мы относимся к подобным вещам и с усмешкой. Потому что все проходит и это пройдет. Потом кому-то будет очень стыдно за такие глупости! Надо дружить, созидать, а не воевать», — добавил Александров.


Военное министерство США ранее сообщило, что 32 научно-исследовательских института и университета РФ якобы занимаются несанкционированной передачей американских технологий. В черный список попали, в частности, МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова, НИЦ «Курчатовский институт», МАИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина и ряд других институтов РАН.


На практике это означает, что Пентагон не будет взаимодействовать в научно-исследовательской сфере с попавшими в черный список вузами и НИИ. Ведомству запрещено использовать свои бюджетные средства в качестве грантов при сотрудничестве с подобными организациями или для оплаты контрактов с ними.


Помимо России, американские санкции также коснулись ученых и студентов из Китая и Ирана. Всего в списке Пентагона — 130 академических и исследовательских организаций.


Санкции против российских вузов Соединенные Штаты до этого вводили в 2023 году. Тогда под ограничения попали научные центры, которые специализируются на добыче полезных ископаемых.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK

Президент Бауманки оценил предсказание Илона Маска, что людям в будущем не придется трудиться из-за роботов

Анатолий Александров считает, что если бизнесмен наладит производство гуманоидных машин Optimus, этот опыт можно будет перенять 24 октября 2025
Президент Бауманки оценил предсказание Илона Маска, что людям в будущем не придется трудиться из-за роботов — Daily Storm
#пентагон #анатолий александров #бауманка #санкции сша #ученые #университет