«Лето в Москве»: тренировки с олимпийским чемпионом на Тверском бульваре

Главные события вечера — открытые тренировки с олимпийским чемпионом по боксу Александром Поветкиным и легендой НБА Андреем Кириленко, которые собрали десятки желающих попробовать свои силы. Каждый гость мог отработать удары на боксерском мешке с фиксацией времени раунда или проверить точность трехочковых бросков на стритбольной площадке.

Спортивная программа дополнилась музыкальным сопровождением: на бульваре выступила кавер-группа «Можно все!» с популярными хитами, а DJ Воваша задал ритм вечера своими сетами.

Для любителей необычных активностей работали тату-станции, а также была организована фотозона с арт-объектом «Шины».

Особой популярностью пользовался спортивный квест.

«Нам больше всего понравилось в этом парке, что есть баскетбол. Мы любим в него играть, еще в теннис и в мешки. Площадка крутая очень. Мы живем рядом и тут почти каждый день гуляем», — поделился один из гостей.

Для гостей также работали бьюти-зоны в ротондах.

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