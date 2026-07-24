Новости
 18+
St
«Лето в Москве»: тренировки с олимпийским чемпионом на Тверском бульваре
18+
Новости

«Лето в Москве»: тренировки с олимпийским чемпионом на Тверском бульваре

Спортивная программа дополнилась музыкальным сопровождением

Анна Иванова

Вечером 21 июля Тверской бульвар в Москве превратился в эпицентр спорта, музыки и мужского ухода — здесь прошло специальное мероприятие «Брутальный сад», продолжившее сезон Летнего клуба «Москва» и городского проекта «Лето в Москве»

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK

Главные события вечера — открытые тренировки с олимпийским чемпионом по боксу Александром Поветкиным и легендой НБА Андреем Кириленко, которые собрали десятки желающих попробовать свои силы. Каждый гость мог отработать удары на боксерском мешке с фиксацией времени раунда или проверить точность трехочковых бросков на стритбольной площадке.

Спортивная программа дополнилась музыкальным сопровождением: на бульваре выступила кавер-группа «Можно все!» с популярными хитами, а DJ Воваша задал ритм вечера своими сетами.

Для любителей необычных активностей работали тату-станции, а также была организована фотозона с арт-объектом «Шины».

Особой популярностью пользовался спортивный квест.

«Нам больше всего понравилось в этом парке, что есть баскетбол. Мы любим в него играть, еще в теннис и в мешки. Площадка крутая очень. Мы живем рядом и тут почти каждый день гуляем», — поделился один из гостей.

Для гостей также работали бьюти-зоны в ротондах.

Подробности можно узнать на сайте проекта.

#фестиваль #лето в москве #спорт