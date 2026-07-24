Вечером 21 июля Тверской бульвар в Москве превратился в эпицентр спорта, музыки и мужского ухода — здесь прошло специальное мероприятие «Брутальный сад», продолжившее сезон Летнего клуба «Москва» и городского проекта «Лето в Москве»
«Лето в Москве»: тренировки с олимпийским чемпионом на Тверском бульваре
Спортивная программа дополнилась музыкальным сопровождением
Главные события вечера — открытые тренировки с олимпийским чемпионом по боксу Александром Поветкиным и легендой НБА Андреем Кириленко, которые собрали десятки желающих попробовать свои силы. Каждый гость мог отработать удары на боксерском мешке с фиксацией времени раунда или проверить точность трехочковых бросков на стритбольной площадке.
Спортивная программа дополнилась музыкальным сопровождением: на бульваре выступила кавер-группа «Можно все!» с популярными хитами, а DJ Воваша задал ритм вечера своими сетами.
Для любителей необычных активностей работали тату-станции, а также была организована фотозона с арт-объектом «Шины».
Особой популярностью пользовался спортивный квест.
«Нам больше всего понравилось в этом парке, что есть баскетбол. Мы любим в него играть, еще в теннис и в мешки. Площадка крутая очень. Мы живем рядом и тут почти каждый день гуляем», — поделился один из гостей.
Для гостей также работали бьюти-зоны в ротондах.
Подробности можно узнать на сайте проекта.