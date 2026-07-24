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Центробанк снизил ключевую ставку
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Центробанк снизил ключевую ставку

Теперь она составляет 14 процентов

Анна Иванова

Банк России 24 июля в десятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 14,00% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.


Решение принято на фоне умеренного роста экономики во втором квартале, замедления кредитования и снижения деловых ожиданий, однако регулятор указал на необходимость более плавного смягчения политики из-за сохраняющихся проинфляционных рисков.


Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%, а по итогам 2026 года ЦБ прогнозирует ее в диапазоне 6–7% — в основном из-за значительного роста цен на топливо. Оценка устойчивой инфляции остается на уровне 4–5% в годовом выражении. Инфляционные ожидания населения и бизнеса выросли, что, по мнению ЦБ, может помешать устойчивому замедлению роста цен.


Следующее заседание по ставке запланировано на 11 сентября.

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#ключевая ставка #центробанк #экономика