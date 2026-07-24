Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России 24 июля в десятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 14,00% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.





Решение принято на фоне умеренного роста экономики во втором квартале, замедления кредитования и снижения деловых ожиданий, однако регулятор указал на необходимость более плавного смягчения политики из-за сохраняющихся проинфляционных рисков.





Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%, а по итогам 2026 года ЦБ прогнозирует ее в диапазоне 6–7% — в основном из-за значительного роста цен на топливо. Оценка устойчивой инфляции остается на уровне 4–5% в годовом выражении. Инфляционные ожидания населения и бизнеса выросли, что, по мнению ЦБ, может помешать устойчивому замедлению роста цен.





Следующее заседание по ставке запланировано на 11 сентября.