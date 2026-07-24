Путин посетил Иркутский авиазавод, где запускают серийный выпуск МС-21

Президент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, который является филиалом ПАО «Яковлев» в составе Объединенной авиационной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех».





В ходе визита главу государства сопровождают генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор авиазавода Андрей Сойнов. Президент осмотрит производственные мощности предприятия, где в настоящее время ведется запуск серийного производства нового российского среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21.





Иркутский авиазавод, основанный еще в 1932 году, входит в число крупнейших и наиболее технологически оснащенных самолетостроительных предприятий России. На сегодняшний день завод обеспечивает полный производственный цикл — от проектирования до серийного выпуска и послепродажного обслуживания авиационной техники.





Специализация предприятия включает производство истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, а также среднемагистральных пассажирских лайнеров МС-21. Завод расположен в Ленинском округе Иркутска.